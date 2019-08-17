منح مجانية للطلاب المتفوقين للدراسة فى جامعة سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن توفر منح مجانية للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة للدراسة فى جامعة سيناء الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.



وأكد محافظ شمال سيناء أنه تم تخصيص المنح المجانية للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة فى كليات: الهندسة بالعريش والقنطرة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بالعريش، والعلاج الطبيعى بالقنطرة.. بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسى ٢٠١٨ ٢٠١٩، والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وألا يكون الطالب أو الطالبة قد تقدم لأى منحة مجانية باحدى الجامعات الخاصة.



وأشار المحافظ إلى ضرورة الحصول على مجموع درجات بنسبة ٨٠ % على الاقل للحصول على المنحة.. مؤكدًا على أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى: صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية وصورة منها، إفادة بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية.



وبدوره؛ أكد محمد الحجاوى مدير عام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار فى المحافظة أنه سيتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة فى مركز المعلومات بديوان عام المحافظة فى مواعيد العمل الرسمية من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.