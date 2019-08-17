قيادي بقوى التغيير يفجر مفاجأة بشأن القائمة النهائية لأعضاء المجلس السيادي

قال مالك أبو الحسن القيادي في الحرية والتغيير، إن هناك حديثا كثيفا يدور خلال الـ48 ساعة الماضية بين المجلس السيادي والأعضاء الممثلين للقوى والتغيير وذلك لتغيير وإحلال بعض الممثلين للكتل المكونة للحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا كاملا على منصب رئيس الوزراء حيث وقع الاختيار على عبد الله حمدوك، متابعًا: "نتمى أن يفتتح عهدًا جديدًا نحو إرثاء الثورة وتحقيق مطالبها وأهدافها".



وأضاف "أبو الحسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "الغد" الإخبارية"، أن الجميع يدرك أن المرحلة الماضية كانت الأسهل وأن المرحلة القادمة هي الأصعب لوجود عدد من القضايا الشائكة كقضايا السلام والاقتصاد والنازحين واللائجين ومواجهة الطموحات والتوقعات الكبيرة للشعب السوداني، الذي أنجز الثورة بسلمية كبيرة.



وأكد أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أعضاء المجلس السيادي فيما يخص حصة جبهة الحرية والتغير.



وتابع: "ليس هناك خلافات بحسب البيان الذي جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المعنية بالترشيحات ولكن بعض الكتل سحبت عددا من الأعضاء والسويعات القادمة سوف يتم الإعلان النهائي عن الأعضاء".

