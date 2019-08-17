رئيس جهاز الشروق: تركيب 370 كشاف إنارة "ليد" بمحور الحرية بالمدينة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تركيب 370 كشاف إنارة "ليد" بمحور الحرية بالمدينة لخدمة رواد الطريق الذي يبلغ طوله 5 كم (ذهاب - إياب)، وذلك في إطار خطة جهاز المدينة لاستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات إنارة ليد بالمحاور والطرق الرئيسية، حيث تم استبدال 2300 كشاف حتى الآن من إجمالي 2454.



وأوضح رئيس الجهاز أنه نظرًا إلى كون محور الحرية أحد المحاور المهمة بقطاع شرق المدينة، وواجهة رئيسية لمناطق العمارات من المنطقة الأولى حتى الثامنة عمارات، فقد تم استهداف المحور ضمن خطة تطوير منظومة الإنارة بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في توفير الطاقة، ورفع مستوى الإضاءة بالمدينة.