بيرنى ساندرز: "نتنياهو" يعاني العنصرية والتعصب الديني

طالب المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية السيناتور بيرنى ساندرز، بمنع المساعدات الأمريكية عن الحكومة الإسرائيلية، وذلك على خلفية منع الاحتلال الإسرائيلي للنائبتين في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول أراضي الضفة الغربية.



وقال ساندرز لقناة MSNBC، فكرة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي غير مسموح لهم بزيارة بلد يتلقى منا مليارات الدولارات هي فكرة فاضحة، وإذا لم ترغب إسرائيل في زيارتهم لمعرفة ما يجري هناك عن كثب، يجب عليها أيضا أن ترفض قبول مليارات الدولارات التي نقدمها لها.



وحول قرار نتنياهو بحظر دخول رشيدة طليب وإلهان عمر، أعرب ساندرز عن صدمته من العنصرية والتعصب الدينى الذى يعانى منه نتنياهو.



كما طالب ساندرز باستخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها من أجل تحقيق السلام، وفقا لما نقلته القدس العربى.



وأوضح ساندرز أن كل ما يحتاجه الشرق الأوسط هو سياسة متوازنة تحمى استقلال إسرائيل وفى الوقت نفسه تحترم أيضا الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الكثير في غزة وأماكن أخرى.