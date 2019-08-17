السيسي: مشروعات الصوب الزراعية تخدم 20 مليون مصري (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى.



وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح الـ 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، أن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.



ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.