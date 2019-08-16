تامر حسني يعرض أفيشات فيلمه السينمائي في دور العرض

حصلت دور العرض السينمائية التي تصل إلى ما يقرب 420 قاعة سينما في مصر، علي عدد من الأفيشات الخاصة بفيلم "الفلوس"، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وذلك كجزء كبير من الدعاية الخاصة بالعمل الذي تأجل عرضه في عيد الأضحى الماضي.



وأشارت الجهة المنتجة للفيلم، على الأفيشات للجمهور بكلمة واحدة وهي "العرض القادم"، فيما قامت بعمل دعاية للفيلم، قبل عرض كل فيلم من الخمسة المعروضين حاليًا، وذلك عن طريق وضع برومو قبل بداية الفيلم المعروض.



وتأجل الفيلم بسبب قرار من الجهة المنتجة؛ وذلك نظرًا لأن نوعيته الكوميدية الاجتماعية تتشابه في جمهورها مع جمهور الفنان أحمد حلمي، وهو ما دفعهم لتأجيله، فيما يشارك في العمل كل من عائشة بن أحمد وزينة، وآخرون.