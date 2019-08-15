موقف غريب يكشف غيرة هنادي مهنا الشديدة على والدها

قال الموسيقار هاني مهنا، إن ابنته الفنانة الشابة هنادي، تغار عليه أكثر من والدتها، ولها العديد من المواقف الطريفة معه.



وقالت هنادي خلال لقائها مع والدها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن والدتها لديها برود شديد ولا تغار على والدها، أما هي لو جاءت فتاة وتحدثت معه فإنها لا تتحكم في نفسها.



وأضاف والدها، أنها ذات مرة طلبت فتاة من والدها التقاط صورة معه، وعندما وضع يده على كتفها قامت بإنزالها من على كتف الفتاة.



وعن أغرب مواقف غيرتها على والدها، وكانت وقتها في سن الـ 12 من عمرها وفوجئت خلال لقاء مباشر على الهواء أن الضيفة تركت الكنبة خالية تمامًا والتصقت بوالدها فذهبت إليها وطلبت منها الانتقال من جانبه، وعندما لم تستجب لم تستجب لها الفتاة قامت بالجلوس على قدمي والدها.

