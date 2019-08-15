صحفي:عبد الله صالح استخدم الحوثيين كأداة لتأديب الإخوان في اليمن

أكد عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العلاقات الإماراتية السعودية نموذجية بالنسبة للعلاقات العربية العربية، وفيما يتعلق بدعم وإعادة الشرعية في اليمن، مشيرًا إلى أن دعم الشرعية باليمن يمثل للدولتين مشروع استراتيجي للحفاظ على أمن المنطقة.



وأضاف "الكاشف" خلال لقائه ببرنامج "العرب في أسبوع" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاستيلاء على اليمن يعتبر حلم فارسي وعثماني لبعض القوى الخارجية، موضحًا أن تمدد هذا الحلم يستهدف المنطقة العربية ودول الخليج في المقام الأول.



وأوضح أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح استخدم جماعة الحوثي كعصاة غليظة يؤدب بها جماعة الإخوان المسلمين أو الإصلاح في اليمن ولكن استطاعت طهران استثمار هذا المشروع بشكل جيد عن طريق تمكين الحوثي على الأراضي اليمنية حتى وصل نسبتهم لـ12% بعدما كانوا لا يتعدون 3%.



