شاهد.. شاب هندي يغرق سيارة بي إم دبليو لسبب غريب

عرض برنامج "شير" المذاع عبر فضائية "الغد" الإخبارية" مقطع فيديو لشاب هندي من منطقة يامونا نغر في ولاية هاريانا الواقعة في شمال البلاد، لم يتحمل خبر حصوله على سيارة "بي إم دبليو" كهدية بمناسبة عيد ميلاده ما دفعه إلى إغراقها في النهر.



وأوضح مقطع الفيديو، أن الشاب الذي طالب والده بسيارة من موديل "جاجوار" أصيب بحالة من الخيبة بعد أن وجد أمامه سيارة فاخرة أخرى، ما دفعه إلى الانتقام، بطريقة لا تصدق.

وقام الشاب بتصوير السيارة وهي تغرق، ومن ثم قام بتحميل هذه اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أظهر الفيديو محاولة عدد من المواطنين إنقاذ السيارة عن طريق استخدام الأحبال.



