فتاة تقتحم المسرح وتحتضن كاظم الساهر في حفله بإسطنبول.. وتصرف إنساني منه (فيديو)

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات عيد الأضحى في إسطنبول حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.



وقدم كاظم الساهر، خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وخلال غناء كاظم الساهر لأغنية "سلام عليك"، والتي تعد بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق، اقتحمت فتاة كانت تجلس في الصفوف الأمامية وتحمل علم العراق، المسرح ودخلت في نوبة بكاء وهي تقبل العلم الأمر الذي دعا الساهر لضمها للتخفيف عنها إلا أن الفتاة احتضنته وقام هو بنزع يدها عن رقبتها.



ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد خلال الحفل، ففوجئ كاظم خلال الحفل واندماجه في الغناء بفتاة تحتضنه من الخلف الأمر الذي أثار غضبه وتدخل الأمن وقاموا بمرافقتها للنزول من على المسرح ولكن الساهر منعهم وقام بالتقاط صورة تذكارية معها.

