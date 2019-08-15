ثلاثة أسباب تمنع سقوط إدلب في يد المسلحين.. تعرف عليها

قال العميد خليل الحلو، الخبير العسكري اللبناني، إن منطقة "خان شيخون" تُعد عقدة أساسية على طريق "دمشق - حلب" لذلك الجيش السوري يتطلع إلى تلك المنطقة، مؤكدًا أن النظام السوري سيحاول تطويقها وإجبار المسلحين على الخروج.



وأضاف "الحلو" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد" الإخبارية، أن الحديث عن تطهير خان شيخون هو أمر مبكر للغاية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالوضع التكتيكي على الأرض، إنما هناك وضع استراتيجي وموانع كبيرة تمنع سقوط إدلب، مشيرًا إلى أن تلك الموانع هي أولا إمكانيات الجيش السوري التي لا تكفي وتوجد الحاجة إلى الدعم الروسي، موضحا أن القوات الإيرانية في سوريا لا تشارك في تلك المعارك إذ أن تلك المنطقة لا تعنيها.



وأكد أن المانع الثاني استراتيجي، إذ لا تريد تركيا أن ترى 3 ملايين نازح جديد على أراضيها إضافة إلى 3 ملايين متواجدين، لذلك هناك نقاط مراقبة تركية عسكرية في المنطقة لم تدخل في المعارك الأخيرة، مؤكدًا أن تركيا موقفها واضح ولا تريد أن تسقط إدلب، لافتا إلى أن المانع الثالث أمريكي وأوروبي إذ لا يريدون أن يكون هناك تدفق لاجئين جدد.

