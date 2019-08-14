مباحثات روسية فنلندية الشهر الجاري

أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور فنلندا في 21 أغسطس الجاري، ويخطط لمناقشة العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي في سياق رئاسة هلسنكي الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وقال الكرملين - "خلال المحادثات، يخطط الجانبان لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وكذلك النظر في عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي في سياق رئاسة فنلندا الحالية للمجلس الأوروبي".



وكانت مستشارية الحكومة الفنلندية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن بوتين سيقوم بزيارة عمل لفنلندا في 21 أغسطس بدعوة من نظيره الفنلندي سولي نينيستو.

يذكر أن آخر لقاء جمع رئيسي الدولتين جاء خلال منتدى القطب الشمالي في سان بطرسبورج في أبريل الماضي.