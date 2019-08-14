فلامنجو يقترب من رادار الهلال السعودى

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من إبرام صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق وضخ دماء جديدة به، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقالت صحيفة "لرياضية" السعودية، إن نادي الهلال يقترب من إنهاء الاتفاق مع الكولومبي الدولي جوستافو كويلار ، لاعب فلامنجو البرازيلي، وبذلك يتبقي الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.



ويلعب جوستافو في مركز المحور مع فلامنجو البرازيلي الذي يدربه حاليًا البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي السابق.