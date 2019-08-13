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رياضة

الأهلي يفسخ تعاقده مع لاعبه أحمد حمودي ويقترب من الإسماعيلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم يقضي بإنهاء عقده بالتراضي بناء على رغبة الطرفين ووفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

ووجه مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، الشكر لـ"حمودي" على الفترة التي قضاها في الأهلي، متمنيًا له التوفيق في مشواره خلال الفترة القادمة.

وكان أمير توفيق قد أعلن أمس الإثنين، انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادي الجونة بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.

ودخلت عدة أندية فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى أبرزها الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري والجونة، ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.

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