فرجاني ساسي يعود للقاهرة وينتظم في تدريبات الزمالك غدًا

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين، التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينضم ساسي الي تدريبات الزمالك غدا استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للزمالك الثنائي المغربي محمد أوناجم وخالد بوطيب بجانب طارق حامد راحة من التدريبات الجماعية اليوم بأذن من طارق يحيي المدير الفني.