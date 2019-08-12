الملك سلمان: سخرنا لضيوف الرحمن كل ما يعينهم على أداء الحج

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، مؤكدًا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتيسير آداء الحج.



وقال خادم الحرمين الشريفين في مستهل كلمته: "أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية إلى التسامح والتحاور، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات".



وأضاف: "شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، خدمة نفخر بها فجعلنا رعايتهم وسلامتهم في قمة اهتماماتنا".



وتابع قائلًا: "سخرنا لضيوف الرحمن كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج، وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم، مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة".