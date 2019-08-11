براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 330 فرصة عمل جديدة للشباب من 30 سنة وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات التأمينات بحدائق المعادي، وبراتب يصل إلى 10000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 مستشار تأمين، و100 سيلز، على أن يكون المتقدم لإحدى تلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، وبراتب يتراوح من 1500 جنيه، إلى 5000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 20 مدير وحدات، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة سنتين، و10 مدير مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 5 سنوات، وذلك من الجنسين، وبراتب يتراوح من 4000 جنيه، إلى 10000 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.



وحددت الشركة مواقع العمل في المعادي، البحيرة، والإسكندرية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01023160192 أو 01119575050، والتواصل مع المدير المسئول أحمد زيدان، وأمنية سامي، أو التوجه مقر الشركة في 96 شارع 105، حدائق المعادي، أعلى مكتب البريد.