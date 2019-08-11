الأنبا مقار يشارك بنهضة صوم العذرء بكنيسة مارجرجس العاشر

شارك الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر والشرقية اليوم، بنهضة صوم السيدة العذراء مريم بكاتدرائية مار جرجس بالعاشر.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.