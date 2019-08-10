عضو بـ"الانتقالي السوداني" يستعرض مع السفير السعودي مشروعات المملكة في الخرطوم

استعرض الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني مع السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، الأنشطة والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها المملكة للسودان عبر مؤسساتها في الخرطوم.



وقال السفير السعودي - بحسب بيان أصدره المجلس العسكري الانتقالي - إن مركز الملك سلمان للأنشطة الإنسانية والاغاثة يعتزم توزيع حوالي 17 ألف سلة غذائية و50 ألف كرتونة تمور في جميع ولايات السودان.



وأضاف السفير السعودي أنه أطلع الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق على المشاريع التي يقوم بها مكتب الهلال الأحمر السعودي بالخرطوم، والمتمثلة في مشروعات المياه والمراكز الصحية والتي سيبدأ العمل في تنفيذها خلال الشهور القادمة في إقليم دارفور والنيل الأزرق وعدد من ولايات الشرق، لافتا إلى أن هذه المشروعات والأنشطة تأتي في إطار دعم السعودية للشعب السوداني.



وأعرب عن أمله في أن تعود هذه المشروعات بالخير والنماء على الشعب السوداني.

