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الكرازة

أكلات الصوم.. "الدَقّة".. الحلقة 2

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:44 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يواصل الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، الذي بدأ أمس الأربعاء 7 أغسطس، ويستمر لمدة 15 يوما ينتهي بقداس العيد فى ٢٢ أغسطس الجارى.

ويوجد بعض الأكلات التي يلجأ إليها الأقباط لتناولها خلال فترة صوم العذراء لصومهم عن الماء والملح دون الزيت ولا يتناولون السمك خلال فترة الصوم رغم السماح به.

وتعد" الدقة" من أشهر الأكلات التي يقبل عليها الأقباط خلال فترة صوم العذراء.

فالدقة هي أكلة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، ويتناولها الأقباط خلال فترة "صيام العذراء مريم" كنوع من التقشف والزهد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء من اصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الاصوام بالدرجة الثانية كونها اصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء
والجمعة من كل أسبوع.

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