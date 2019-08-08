استقالة دبلوماسية أمريكية بسبب سياسات الهجرة

أعلن مسئولون بالإدارة الأمريكية أن دبلوماسية رفيعة المستوى مسئولة عن أمريكا اللاتينية استقالت من منصبها وسط خلافات داخلية بشأن سياسات الهجرة في المنطقة.



وكشف هؤلاء المسئولون أن كمبرلي برير مساعدة وزير الخارجية عن شئون غرب الكرة الأرضية قدمت استقالتها بسبب اتفاق الهجرة الأخير مع جواتيمالا، وإن كانت بعض المصادر أفادت بأن وراء تنحيها أسبابا شخصية تتعلق بأسرتها.



وكانت برير قد انضمت لإدارة ترامب في عام 2018، وهي متخصصة في شئون المكسيك، وخدمت في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، وكانت هناك خلافات مستمرة مع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي بسبب تهميشها عن عدد من الملفات مثل فنزويلا والهجرة والتجارة وهي تحديات ملحة في السياسات الخارجية الأمريكية.



يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت مؤخرا عن التوصل لاتفاق مع جواتيمالا ـ إحدى دول أمريكا الوسطى ـ يلزم تلك الدولة باستقبال المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة ما أثار استياء الكثيرين نظرا لأن 60% من سكان جواتيمالا يعيشون تحت حد الفقر وبالتالي فلا يمكن مواجهة هذا الوضع.