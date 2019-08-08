الأنبا هدرا يترأس القداس الإلهي في ثاني أيام صوم العذراء

ترأس الأنبا هدرا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، الخميس، قداس ثاني أيام صوم السيدة العذراء مريم بمقر مطرانية أسوان.



وشاركه في صلوات القداس كهنة الإيبارشية والشمامسة.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوي، وهو صوم السيدة العذراء مريم، أمس الأربعاء، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي 22 أغسطس الجاري، بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضي، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.