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رياضة

بيكيه يرسل "رسالة مبطنة" لنيمار بشأن انتقاله لبرشلونة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مدافع فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه إنه سيكون "مسرورا" إذا عاد المهاجم البرازيلي، نيمار، إلى صفوف الفريق الكتالوني.

واستدرك بيكيه قائلا، إنه ينبغي على نيمار التصريح علنا إذا كان يريد مغادرة ناديه الحالي، باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، حسبما أورد موقع "بليتشر ريبورت" الرياضي.

وذكر بيكيه "يجب أن يكون نيمار هو الذي يتحدث. بالطبع نحن نتحدث معه، لكن ليس من الصحيح كشف المحادثات الخاصة. إذا كان يريد التحدث أو إبداء الرأي، عليه أن يخرج ويقول ذلك".

وتأتي تصريحات المدافع الإسباني كأنها رسالة مبطنة لزميله السابق نيمار، للخروج عن صمته، والتحدث بصراحة عن رغبته في العودة، حتى تستجيب إدارة النادي الكتالوني.

وكان نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، قد أكد أن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي.

وترك كاردونر الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وكان نيمار قد انتقل إلى النادي الباريسي قبل عامين قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية بلغت نحو ربع مليار دولار.

وأعرب كثيرون في برشلونة عن عدم رضاهم عن إبرام الصفقة وطريقة مغادرة نيمار الفريق.

ورغم العروض المثيرة المقدمة للاعب البرازيلي في باريس سان جرمان، إلا أن علاقة الطرفين توترت أخيرا.

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