كوريا الشمالية تطلق قذائف غير معروف طبيعتها قبالة ساحلها الشرقى

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم الأثنين "قذائف غير معروف طبيعتها " قبالة ساحلها الشرقي.



وعملية الإطلاق هى الرابعة في أقل من أسبوعين.



من المرجح أن يكون النشاط المكثف الخاص باطلاق المقذوفات الصاروخية مرتبطا بالتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها بيونج يانج بمثابة استفزاز وبروفة لغزو كوريا الشمالية.



وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب قيامها بإجراء العديد من تجارب الأسلحة النووية وإطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.