البيت الأبيض: ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس

أعلن البيت الأبيض اطلاع الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى.



وقال نائب الرئيس التنفيذي للبيت الأبيض ستيفن جروفز، إن الرئيس ترامب تحدث أيضا مع مع النائب العام وليام بار وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت.



وأكد دي مارجو عمدة مدينة إل باسو بولاية تكساس، في وقت سابق اليوم توقيف ثلاثة مشتبه بهم في حادث إطلاق النار الذي وقع أحد أمام المولات التجارية بالمدينة.



وقتل الأسبوع الماضي شابًا يبلغ من العمر 38 عاما، وأصيب 11 آخرين في إطلاق نار، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك، ضمن مهرجان سنوي للطعام، فيما انتحر منفذ الهجوم.

