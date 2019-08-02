مفاوضات مكثفة من سموحة للتعاقد مع مدافع النجوم

يفاوض مسؤولو نادي سموحة، للتعاقد مع أحمد جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بنادي نجوم المستقبل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت تقارير صحفية بأن اللاعب أبدى الموافقة المبدئية على الانتقال للفريق السكندري، إلا أن النجوم مازال يدرس العرض المالي.



وكان اللاعب ووكيله قد عقدا جلسة مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي السكندري، وتم الاتفاق على المقابل المادي الذي سوف يتقضاه اللاعب، على أن يرسل سموحة عرضًا رسميًا للنجوم.