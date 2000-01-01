الأربعاء.. مائة عام على ثورة 1919 بمركز المنيرة الثقافي



ينظم ملتقى المنيرة الثقافى٬ أمسية فكرية ثقافية تعرض فيها مكتسبات تلك الثورة العظيمة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وذلك في السابعة مساء الأربعاء 31 يوليو الجاري ويدير الأمسية الكاتب أسامة عرابى، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على قيام ثورة 1919.



يذكر أن ثورة 1919 كانت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على السياسة البريطانية في مصر عقب الحرب العالمية الأولى، بقيادة الوفد المصري الذي كان يرأسه سعد زغلول ومجموعة كبيرة من السياسين المصريين، كنتيجة لتذمر الشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي وتغلغله في شؤون الدولة بالإضافة إلى إلغاء الدستور وفرض الحماية وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد.



بدأت أحداث الثورة في صباح يوم الأحد 9 مارس 1919، بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات في أرجاء القاهرة والأسكندرية والمدن الإقليمية. تصدت القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. استمرت أحداث الثورة إلى شهر أغسطس وتجددت في أكتوبر ونوفمبر، لكن وقائعها السياسية لم تنقطع واستمرت إلى عام 1922، وبدأت نتائجها الحقيقية تتبلور عام 1923 بإعلان الدستور والبرلمان.