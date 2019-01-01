شباب "مستقبل وطن" تناقش استعدادات إطلاق الموسم الثاني من دورى الحزب

عقدت أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن، بقيادة المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، وبحضور عماد راغب أمين مساعد الشباب، وأمناء شباب المحافظات، اجتماعا لمناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن بكافة مراكز ومحافظات الجمهورية.



وقد تناول المهندس أحمد صبري شرح اللائحة الخاصة بالدوري وشروط وكيفية الانضمام، كذلك عدد الفرق المستهدفة في كل مركز ومحافظة.



ومن جانبها، أكد أمناء الشباب على استعدادهم التام بالتنسيق الكامل مع أمانة العمل الجماهيري بالحزب لانطلاق البطولة وأشاروا إلى الإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في البطولة.



وقال المهندس أحمد صبري، إن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة وتنمية عضوية الشباب بالحزب، مؤكدا على أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك.