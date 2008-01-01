إسماعيل نصر الدين: إقرار تعديلات قانون البناء الموحد بدور الانعقاد الأخير

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من المتوقع أن تخرج للنور فى دور الانعقاد الأخير، مؤكدا أن التعديلات أصبحت ضرورية بعد البدء فى تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء من شأنه القضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، وذلك من خلال تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء ووضع مدة محددة لاستخراج التراخيص، مؤكدا أن التعديلات من شأنها أيضا الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.



وأشارنصر الدين، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى بدأت الدولة فى تطبيقه منذ أيام قليلة على أرض الواقع، لا يتضمن عقوبات لرافضى التصالح ولهذا لابد من تشريع جديد للتعامل مع مثل هذه الحالات وهذا ما سيكون من خلال تعديل قانون البناء الموحد، ولهذا يجب سرعة خروج التعديلات للنور حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.