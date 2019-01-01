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تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:35 م
فاروق الفيشاوى
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كشفت مصادر مقربة من الفنان
فاروق الفيشاوي
عن تدهور حالته
الصحية
، حيث يمكث في منزله حالياً برفقة أسرته ويتلقي
العلاج
.
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