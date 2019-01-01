برشلونة يعرض لاعبه على ريال بيتيس لحسم صفقة فيربو

يرتبط نادي برشلونة الإسباني بإمكانية التعاقد مع جونيور فيربو، ظهير أيسر ريال بيتيس.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أوضحت أن اللاعب سافر مع فريقه إلى المكسيك وينتظر تحرك برشلونة للتعاقد معه.



وتشير الصحيفة الإسبانية في تقرير لها أن البارسا يمكن أن يحسم صفقة فيربو مقابل 25 مليون يورو.



بالإضافة إلى المبلغ المالي، ستشمل الصفقة انتقال خوان ميراندا إلى بيتيس، مع وضع خيار إعادة الشراء في المستقبل للظهير ميراندا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية في نهاية تقريرها أن برشلونة ليس المهتم الوحيد بضم فيربو، إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ وليفربول لديهم رغبة أيضًا في التعاقد مع فيربو.