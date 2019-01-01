فيربو يطير إلى المكسيك وينتظر برشلونة

يرتبط جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس الإسباني، برغبة نادي برشلونة في التعاقد معه هذا الصيف.



النادي الكتالوني يريد تعزيز مركز الظهير الأيسر، ويرى فيربو لاعبًا مناسبًا لخلافة جوردي ألبا، لمنح الأخير مزيد من الراحة على مدار الموسم.



وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جونيور سيذهب إلى المكسيك مع فريقه ريال بيتيس، في جولة تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.



وينتظر فيربو المحادثات بين نادي برشلونة وناديه الحالي بيتيس لإتمام انتقاله للبلوجرانا.



وأتمت الصحيفة موضحة أن برشلونة لم يتخذ حتى الآن أي خطوة للأمام في تلك الصفقة.