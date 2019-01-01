غدًا.. تكريم رئيس جامعة كفر الشيخ لبلوغه سن المعاش

تشهد جامعة كفر الشيخ، غدًا الاثنين، انطلاق فعاليات حفل التكريم الذى يُنظمه مجلس الجامعة، للدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش.



ويحضر الحفل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب العمداء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بمختلف قطاعات الجامعة وكلياتها.



يأتى ذلك، عرفانًا وتقديرًا لما بذله رئيس جامعة كفر الشيخ، من جهد دوؤب، وعمل مخلص، وعطاء متميز خلال السنوات الماضية، حرصًا منه على الحفاظ على مسار الجامعة العلمى والخدمى للمجتمع، وتطويره، مما ساهم فى الارتقاء بمستوى الجامعة فى محيطها المصرى والعربى والعالمى.



ومن المُقرر، أن يتم افتتاح خمسة عشر مشروعًا جديدًا من المشروعات الإنشائية التعليمية، على هامش حفل التكريم، والتى تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات جامعة كفر الشيخ التعليمية فى إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.