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اقتصاد

مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى حقل الشرارة

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:13 ص
المؤسسة الوطنية الليبية
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
وكالات
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان لها، حالة القوة القاهرة، وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية في وقت متأخر، أمس السبت، بعد توقف إنتاج حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية بالبلاد، عقب إغلاقه في اليوم السابق؛ بسبب إغلاق أحد الصمامات.

وكان الحقل الاستراتيجي هدفًا لعمليات إغلاق عديدة في السنوات الأخيرة سواء من قبل محتجين أو جماعات مسلحة.

وذكرت المؤسسة، أن شحن النفط الخام لميناء الزاوية الواقع على بعد 49 كيلومترًا غربي طرابلس توقف نتيجة الإغلاق، مما تسبب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يوميًا.

وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية لـ"رويترز"، إن إنتاج الخام في ليبيا تراجع اليوم الأحد إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار التوقف.

وجاء في البيان: "مثل هذه المحاولات المتعمدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضر فقط بالإيرادات الوطنية النفطية، بل تتسبب أيضًا في عرقلة عمليات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية".
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