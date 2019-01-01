بدء التصويت فى انتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان اليابانى

بدأ الناخبون في أنحاء اليابان، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم، لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى بالدايت الياباني (البرلمان)، وهي انتخابات قد تكون مؤشرا حول الرأي العام تجاه فترة 6 سنوات ونصف لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.



وفي معظم أرجاء البلاد، ستغلق مراكز التصويت في الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، وسيبدأ فرز الأصوات، حال انتهاء عملية التصويت.



ويتولى أعضاء المجلس الأعلى (المستشارون) بالدايت الياباني، مهامهم لفترة ست سنوات، بينما حوالي نصف المقاعد تخضع للتنافس كل 3 سنوات.



وفي انتخابات اليوم، هناك 124 مقعدا بالمجلس قيد التنافس، من بينها 3 أضيفت حديثا.



ومع وجود مجموع 370 مرشحا يتنافسون على هذه المقاعد، هناك مواضيع رئيسية ستكون أمام المجلس ومنها تعديل الدستور، وزيادة ضريبة الاستهلاك ونظام التقاعد بالبلاد.



كان آبي قد قال إن خط الفوز لحزبه، الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، هو الحفاظ على الغالبية، أو 123 مقعدا، ضمن المجلس المكون من 245 مقعدا.



وباحتفاظه بـ70 مقعدا من المقاعد في النصف المُنتخب بالتزكية، يحتاج الائتلاف الحاكم إلى الفوز بـ53 مقعدا، ليحافظ على سيطرته على المجلس الأعلى بالدايت الياباني.