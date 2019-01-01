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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى سوق العبور

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:08 ص
جريدة الدستور
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تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد، فى سوق العبور، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.8 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 5.50 جنيه بارتفاع 50 قرشًا، والفاصوليا إلى 12 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 2.50 جنيه، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 11 جنيهًا، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 15 و30 جنيهًا، سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيهًا، وكيلو التفاح المصري من 3 إلى 5 جنيهات، والتين البرشومي بـ14 جنيهًا.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 6.50 جنيه، والعنب البناتي الأحمر 10 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 2 إلى 4.50 جنيه.
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