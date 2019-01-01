30 % من أطفال العالم مصابون بالمرض النفسي

يعد المرض النفسى للإطفال، من المشاكل التى أصبحت تهدد الكثير من البيوت المصرية، فوفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع "ذا صن" البريطانى، تفيد بأن أكثر من 30% من الأطفال يعانون من المرض النفسى.



ويعتقد العلماء من جامعة كامبريدج البريطانية، أن السبب فى زيادة نسب إصابة الأطفال بالأمراض النفسية، هو عدم وعى الأسر بالتشخيص.



وأوضح القائمين على الدراسة، أن البكاء هو الوسيلة الوحيدة للإطفال، للتعبير عن ما يصيبهم سواء كان مرض نفسي او عضوى.



وأشار الباحثون أن الإكتئاب، بالإضافة الى الصرع، من المشاكل النفسية والعصبية التى أصبحت تهدد الكثير من الأطفال.



من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، أخصائى الطب النفسى، أن المرض النفسى يمكن أن يصيب الطفل فى عمر الست سنوات، حيث تظهر فى صورة نوبات من البكاء دون أي سبب.



وأضاف أستاذ الطب النفسى، أن العلاج بالنسبة للأمراض النفسية للإطفال يرتبط بشكل كبير مع السن، فالعلاج الدوائي يبدأ فى سن التسع سنوات، حتى لايوثر بالسلب على الجسم.



ونوه مصطفى، إلى أنه فى الكثير من الأحيان يأتى العلاج السلوكي بثماره، للأطفال دون سن التاسعة.