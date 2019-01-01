عودة عبدالله جمعة لتدريبات الزمالك وراحة لبوطيب

منح خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، خالد بوطيب، مهاجم الفريق، راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب النادي.



واستبعد مدرب الزمالك، المهاجم المغربي بسبب معاناته من إصابة بالركبة لازمته خلال مشاركته مع المنتخب المغربي، ببطولة الأمم الأفريقية 2019.



ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات.



وشهد المران انتظام عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، في التدريبات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، بعد حصوله أمس الإثنين، على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق.



ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة، الأحد المقبل بالدوري المصري الممتاز، على ملعب الجونة بالغردقة.



ويفصل الزمالك عن التتويج بلقب الدوري، الانتصار في المباريات الثلاث المقبلة، أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.