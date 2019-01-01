برقم الجلوس.. هنا نتيجة الثانوية العامة 2019

ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس





ننشر لكم لينك سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد اعتمادها رسميا من جانب وزير التربية والتعليم اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019.