نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس
السبت 13/يوليه/2019 - 07:41 م
الدستورطباعة
تنتظر مئات الأسر المصرية، خلال الساعات القليلة المُقبلة، نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي ستحدد التنسيق الخاص بالكليات سواءٍ كانت الحكومية والخاصة، وذلك بناءً على معدلات النجاح والرسوب في نتيجة الثانوية العامة سواء للكليات العلمية أو الكليات الأدبية بشكل عام.
وينشر الدستور في الأوقات التالية نتيجة الثانوية العامة 2019 عقب الاعتماد الرسمي من قِبل وزارة التربية والتعليم، بجانب الانتظار للإعلان عن أوائل الثانوية العامة.
ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عن طريق إدخال رقم الجلوس عبر الرابط الرسمي التابع لـ"الدستور"، وذلك عقب اعتمادها، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد قليل.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول للعام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، وعمل جدول بعد ما تم إجراء استطلاع رأي حول مواعيد جدول امتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وينشر الدستور في الأوقات التالية نتيجة الثانوية العامة 2019 عقب الاعتماد الرسمي من قِبل وزارة التربية والتعليم، بجانب الانتظار للإعلان عن أوائل الثانوية العامة.
ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عن طريق إدخال رقم الجلوس عبر الرابط الرسمي التابع لـ"الدستور"، وذلك عقب اعتمادها، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد قليل.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول للعام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، وعمل جدول بعد ما تم إجراء استطلاع رأي حول مواعيد جدول امتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.