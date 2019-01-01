جمال بلماضي يتحدث عن لحظة مؤثرة أمام كوت ديفوار

أشاد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بلاعبي فريقه بعد نجاحهم في الفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.



وانتصرت الجزائر على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.



وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المنتخب الإيفواري منظم ولاعبيه لديهم الإمكانيات التي تجعلهم يؤلموننا، مشكلتنا كانت في اللمسة الأخيرة".



وأضاف مدرب الجزائر: "أي لاعب في الفريق مهم، وكلهم لاعبين كبار، وجميعهم رجال".



وأوضح بلماضي: "بكيت بعد المباراة لأن اللقاء كان صعبًا بما فيه سيناريو ركلات الجزاء، لقد رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي بسبب إصابته في كتفه فبكيت عليه بسبب روحه العالية لأنه كان يرغب في استكمال المباراة".



وأردف: "إصابة يوسف عطال هي النقطة السوداء اليوم وأعتقد أنه لن يلحق بمباراة نيچيريا".



ويلعب منتخب الجزائر أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات نصف نهائي الأمم الإفريقية.



وتابع: "قبل أن أفكر في مباراة نيچيريا، كنت أركز على أن أقدم كل شيء أمام كوت ديفوار، لأننا لو لم نفعل ذلك لما تأهلنا إلى نصف النهائي".



واختتم: "وارد أن أبدأ مباراة نيچيريا بنفس اللاعبين الأساسين الذين لعبوا أمام كوت ديفوار باستثناء عطال".