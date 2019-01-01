خلال اجتماعه بوزير التعليم العالى.. السيسى يوجه بالاستعداد المتكامل للعام الدراسى الجديد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وجه الرئيس بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد.



تناول الاجتماع المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلًا عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019-2020.



ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.