هبوط المؤشر العام لسوق دبى المالية بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2685.58 نقطة بضغوط هبوط أسهم إعمار.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 113.8 مليون سهم محققة ما قيمته 242.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2896 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 8 أسهم.



وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.30%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.37%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم إعمار مولز بنسبة 2.48%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.67%.