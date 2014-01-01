جونسون: أنا صهيوني حتى النخاع!



وبشأن إدانته لعملية إسرائيل العسكرية ضد غزة وحركة حماس عام 2014، أجاب قائلا: "بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها".

وصف بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، وعمدة لندن الأسبق، والمرشح الأوفر لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية المقبلة، نفسه بأنه صهيوني حتى النخاع.ونقل موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن جونسون قوله في لقاء صحفي:"أنا صهيوني حتى العظم"، وأن "إسرائيل البلد العظيم الذي يحبه".وحول إيران قال إنها "السبب في هذا الجنون" في إشارة إلى انسحابها من الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015. وأضاف أنه سيحضر لإعادة العقوبات على طهران.