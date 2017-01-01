الحكم على مسئول سابق في جنوبي الصين بالسجن مدى الحياة

حكم على تسنج تشي تشيوان، وهو مسئول كبير سابق في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين بالسجن مدى الحياة لحصوله على رشى.



وأعلنت محكمة الشعب المتوسطة في فوتشو بمقاطعة فوجيان الحكم اليوم (الثلاثاء).



كما حرم تسنج، العضو السابق باللجنة الدائمة للجنة مقاطعة قوانجدونج للحزب الشيوعي الصيني والرئيس السابق لإدارة عمل الجبهة الموحدة في المقاطعة أيضًا، من حقوقه السياسية مدى الحياة، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكاته الشخصية، وإعادة جميع الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية وفوائدها إلى الدولة.



وقالت المحكمة إن تسنج استخدم مناصبه المختلفة في الفترة من 2004 إلى 2017 في قوانجدونج لمساعدة آخرين للحصول على أراض ومشروعات، وفي المقابل حصل بشكل غير قانوني على أموال وبضائع تزيد قيمتها على 141 مليون يوان (20.5 مليون دولار أمريكي) بشكل مباشر أو من خلال أقاربه.



وأضافت المحكمة أن تسنج حصل على عقاب مخفف، حيث إنه اعترف بذنبه وقدم معلومات إضافية عن جرائمه وأظهر ندمه وتطوع بتسليم الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية، والتي تمت استعادتها جميعا.