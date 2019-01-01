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رياضة

إلغاء مباراة سيرينا وموراي بالزوجي المختلط في ويمبلدون

الجمعة 05/يوليه/2019 - 08:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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ألغى منظمون مباراة سيرينا وليامز واندي موراي في الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون للتنس التي كانت مقررة اليوم الجمعة.
ولم يذكر المنظمون ما إذا كانت المباراة المقررة في الدور الأول سيتم تحديد موعد جديد لها أم ألغيت من البطولة.
وانضم نجما التنس في فريق واحد للزوجي المختلط يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في البطولة.
ولاتزال سيرينا تشارك في منافسات الفردي بينما لم يشارك موراي في الفردي منذ بداية العام بسبب الإصابة لكنه يبدو أنه في طريقه للعودة المبدئية من خلال المشاركة في منافسات الزوجي.
وكان من المقرر أن يلتقي الثنائي (سيرينا وموراي) مع أندرياس ميس وأليكسا جوراتشي في الملعب الرئيسي لكن بعد لحظات من بدء المجموعة الثالثة من المباراة السابقة في حوالي الساعة 7:15 مساء
بالتوقيت المحلي أعلن المنظمون إلغاء مباراة الزوجي المختلط.
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