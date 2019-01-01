زورك: شورلى وكاجاوا سيرحلان هذا الصيف

أكد مايكل زورك​، المدير الرياضي في نادي ​بوروسيا دورتموند​، أن ​أندريه شورلي​ و​شينجي كاغاوا​ سيغادران النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويعترف زورك أن إدارة النادي تشجع كلا اللاعبين الألماني والياباني على المغادرة.



وقال زورك لصحيفة "كيكر": "إنهما الآن يبحثان عن ناد جديد ونحن نسعى لتحقيق هدف موحد لكلا الطرفين".



ويفضل شورلي العودة إلى ​الدوري الإنجليزي الممتاز​، بعدما لعب في صفوف ​فولهام​، فيما يتطلع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، كاجاوا، إلى الانتقال إلى الدوري الإسباني.