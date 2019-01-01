زورك: شورلى وكاجاوا سيرحلان هذا الصيف
الخميس 04/يوليه/2019 - 12:14 م
وكالاتطباعة
أكد مايكل زورك، المدير الرياضي في نادي بوروسيا دورتموند، أن أندريه شورلي وشينجي كاغاوا سيغادران النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعترف زورك أن إدارة النادي تشجع كلا اللاعبين الألماني والياباني على المغادرة.
وقال زورك لصحيفة "كيكر": "إنهما الآن يبحثان عن ناد جديد ونحن نسعى لتحقيق هدف موحد لكلا الطرفين".
ويفضل شورلي العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب في صفوف فولهام، فيما يتطلع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، كاجاوا، إلى الانتقال إلى الدوري الإسباني.
ويعترف زورك أن إدارة النادي تشجع كلا اللاعبين الألماني والياباني على المغادرة.
وقال زورك لصحيفة "كيكر": "إنهما الآن يبحثان عن ناد جديد ونحن نسعى لتحقيق هدف موحد لكلا الطرفين".
ويفضل شورلي العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب في صفوف فولهام، فيما يتطلع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، كاجاوا، إلى الانتقال إلى الدوري الإسباني.