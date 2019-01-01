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تقارير ومتابعات

بالبط والمحشي.. الأمهات يستقبل أبنائهن بعد انتهاء ماراثون الثانوية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:02 ص
جريدة الدستور
محمد حيدر
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في أخر يوم في ماراثون الثانوية العامة، تحاول الأمهات تعويض أبنائهن بعد تعب المذاكرة والضغط بسبب الإمتحانات، فيقمن بتلبية أي رغبة يطلبونها قبل الذهاب للامتحان.

عدسة الدستور رصدت استعدادات الأمهات للاحتفال بأبنائهن بعد انتهاء كابوس الثانوية العامة.

قالت "أم محمود" إن إبنها طلب منها قبل الذهاب إلى الامتحان أن تعد له وجبة دسمة كالمحشي والبط على الغداء حتى يعوض الأيام الماضية حيث كان يصعب عليهم إعداد هذا الطعام.

وذكرت "أم يوسف" أن إبنها متفق مع أصدقائه على الذهاب إلى الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، وقد طلب منها مبلغ 1000 جنيه من أجل السفر وتابعة قائلة "يعني خرب بيتنا في الثانوية وكمان عاوز يخربه في الصيف".

بينما أكدت "أم أحمد" أن إبنها يتمنى أن ينعم بقسط كافي من النوم بعد السهر الطويل بسبب المذاكرة، وهي تنوي أن تعد له أشكال مختلفة من الطعام وعلى رأسها المحاشي.

يذكر أن اليوم هو أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 والتي بدأت يوم 8-6 بمادة اللغة العربية وانتهت اليوم 3-7 بمادة الرياضيات لشعبة علمي رياضة.
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