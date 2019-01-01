بالصور.. تداول إجابات مادة الجبر عبر "السوشيال ميديا"

تداول طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات"، عبر صفحات الغش الإلكتروني لامتحانات العام الدراسي 20182019، إجابات امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، والتي يؤديها نحو 117 ألف طالب وطالبة.



وتختتم اليوم الأربعاء، امتحانات العام الدراسي 20182019، لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) والتي يؤديها نحو 117 ألف طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة.



وتعقد الامتحانات لـ118071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات).



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم الأربعاء بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.

