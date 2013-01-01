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محافظات

الزحام يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة بالغربية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:38 م
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
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تسبب خروج الطلبة عقب نهاية امتحان التربية الوطنية في زحام شديد أمام اللجان مما عطل حركة المرور واضطر الأمن المكلف بحراسة اللجان بالوقوف وتنظيم مرور السيارات والمركبات.

ففي لجنة رقم 1354، بالغربية ومقرها مدرسة قاسم أمين بزفتى، قام الرائد علاء شرف، من قسم شرطة زفتى والقوة المصاحبة له بتنظيم المرور وإعادة الشارع لوضعه الطبيعي، وسط استحسان الماس.

وبذلك ينتهي ماراثون الثانوية العامة لطلبة القسم الأدبي وعلم الرياضة، وستبقى فقط الرياضة البحتة لشعبة علمي رياضة يوم الأربعاء المقبل، وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019.

والتي انطلقت يوم السبت 8 يونيو الماضي، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أية حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.
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